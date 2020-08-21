Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил США в организации протестов в республике. По его мнению, он "в ближайшие дни" сможет разрешить ситуацию в стране.

Об этом Лукашенко заявил в ходе визита на агрокомбинат "Дзержинский" 21 августа, сообщает "БелТА".

"Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались", - сказал Лукашенко.

По его мнению организовали ситуацию с протестами американцы - при содействии Европы.

"Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так - сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно", - заявил президент.

Впрочем, по мнению Лукашенко, ситуация в стране политизирована, но ее не стоит рассматривать как катастрофичную.

"В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим", - заявил Александр Лукашенко.

Напомним, "Страна" подробно описывала, как развивается ситуация в Беларуси и что произошло в республике 20 августа.

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