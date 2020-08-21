В Беларуси изменили правила для въезда украинцев - чтобы пересечь границу республики гражданам Украины необходимо предъявить заграничный паспорт. Это правило начнет действовать с 1 сентября текущего года.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, в пятницу, 21 августа.

"С началом осени вступает в силу постановление Кабинета министров Украины "О частичной приостановке действия Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан". Поэтому заработает новый порядок выезда, который позволит улучшить защиту украинских граждан..., в случае потери загранпаспортов", - указывается в сообщении.

Кроме того, в Госпогранслужбе прогнозируют существенное сокращение времени прохождения пограничного контроля для украинцев. Это связано с тем, что информация с заграничных паспортов считывается автоматическими ридерами.

Улучшится также ситуация с предотвращением случаев использования подделок паспорта гражданина Украины в форме книжечки. Сообщается, что за семь месяцев 2020 года пограничники выявили более 300 поддельных паспортных документов, более двух десятков чужих и более 1300 недействительных.

В Госпонранслужбе добавили, что украинцы, проживающие на территории Беларуси могут оформить загранпаспорта в посольстве Украины в Минске или консульстве Украины в Бресте.

"Граждане Украины, проживающие в приграничных районах Украины, смогут и в дальше руководствоваться действующим режимом поездок в Беларусь в местных пунктах пропуска по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет)", - добавили в сообщении.

Напомним, с марта 2020 года пересечь территорию России можно тоже только по загранпаспорту. Такое решение было принято правительством Украины.

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