Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в торжествах по случаю 29-й годовщины независимости Украины сразу в двух местах - на Софийской и Михайловской площадях Киева. Сопровождать его будет первая леди Елена Зеленская, которая недавно переболела Сovid-19 вместе с сыном.

О планах главы государства передает его пресс-служба в официальном Telegram-канале.

"В понедельник, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена примут участие в торжественных мероприятиях по случаю 29-й годовщины независимости Украины.

В Киеве на Михайловской площади, глава государства с супругой присоединятся к церемонии памяти павших защитников Украины.

На Софийской площади Президент выступит с речью по случаю 29-й годовщины независимости Украины и вручит государственные награды. Начало церемоний в 09:00", - идет речь в сообщении пресс-службы.

Напомним, что в то же время возле станции метро "Университет" в центре Киева начнется сбор участников Марша защитников Украины, Марша независимости и марша общественной организации "Объединенные войной, 90-й батальон".

Запланировано шествие по бульвару Шевченко и Крещатику, а также акции на Майдане Независимости, Европейской площади и Аллее Героев Небесной сотни.