Артист Михаил Ефремов попросил суд направить его в Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского для того, чтобы вернуть память, которая у него пропала после того, как он совершил смертельное ДТП в центре Москвы. Подсудимый заявил, что он еще по программе "Жди меня" помнит, что в этом медзаведении есть специалисты, восстанавливающие память. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев пытался аргументировать тем, что по словам жены артиста, он терял контроль над собой после того, как выпивал более 200-300 граммов спиртного.

Однако суд отказал Ефремову в госпитализации для восстановления памяти.

Напомним, вечером 8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем джипа на большой скорости вылетел на встречную полосу Садового кольца, где врезался в фургон доставки еды. От полученных травм водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице.

Ранее "Страна" писала о том, что полуслепой свидетель в суде рассказал о том, что Ефремов не был за рулем в момент смертельного ДТП.

Также мы сообщали, что врачи посоветовали актеру Ефремову бросить курить и отказаться от жирной пищи.