Шестилетний сын Анастасии Луговой, Захар, на глазах которого мужчина в поезде избил и пытался изнасиловать его мать, занимается с психологом и первое время после нападения боялся подходить к маме.

Об этом Анастасия Луговая сообщила в интервью "Стране".

Она уточнила, что поговорила с сыном сразу после происшествия, когда они вместе с мужем сидели в отделении полиции.

"Он (Захар - Ред.) очень по-мужски себя вел: хотел знать, кто этот дядя и как его зовут. Спрашивал: имя, фамилия, год рождения, род... Мой муж сказал: “Скотина”. Захар кивнул. Он понял, что это был не человек — человек такое сделать не может... Потом Захар начал плакать и просить у меня прощения: «Мамочка, прости, что я тебя не спас... Если бы я проснулся раньше!». Я ему сказала, что наоборот, он меня спас. Если бы он тогда не закричал и не позвал меня, у меня не появилось бы предлога выйти и сбежать", - рассказала Анастасия "Стране".

Она считает, что ее сын Захар - герой, и именно он спас ее от насильника.

При этом ребенок тяжело переживает то, что случилось с его матерью.

"А потом Захар начал меня бояться. У меня почти сразу начало сильно опухать лицо. Спустя два часа в отделении полиции я была уже очень опухшей. Захар посмотрел на меня и сказал: «Мамочка, я тебя боюсь, ты очень страшная». Он неделю меня боялся вообще", - сказала Анастасия Луговая.

"Захар ходит к психологу. У него стоят “блоки” на это событие, он забывает подробности. Это и хорошо, что детская память так блокирует травмирующие события, но эти воспоминания могут вернуться. Его в первый же день заставили давать показания, как свидетеля. Он без меня давал эти показания. Проводили видео-экспертизу, следственный эксперимент, он все показал. Потом мне сказали, что его показания не будут учитываться в суде, так как он малолетний. Ему 6 лет. Зачем тогда было мучать ребенка?!", - возмущена Анастасия.

Полный текст интервью с жертвой нападения в поезде "Укрзализныци" Анастасией Луговой можно прочесть по ссылке.

Напомним, в ночь на 31 июля в поезде "Мариуполь – Днепр" на телеведущую "Интера" Анастасию Луговую напали. Трижды судимый уроженец Запорожья избил девушку и попытался изнасиловать на глазах у ее 6-летнего сына.

Преступника задержала полиция сразу после прибытия поезда в Киев. Его арестовали без права залога.