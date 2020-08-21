Почти половина украинцев - 46,3% - придерживаются мнения, Украина должна выполнять Минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе. Однако четверть населения считают, что страна должна отказаться от их выполнения. Число людей, которые выступают за выполнение Минских соглашений немного выросло по сравнению с июнем - тогда таких было 45,4%.

Об этом говорят данные опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" в начале августа.

47,3% опрошенных поддерживают решение о предоставлении автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей. Противников такой идеи 37,8%. В июне эти показатели составили соответственно 44,6% и 37,3%.

69,7% опрошенных считают, что Украина должна вести прямые переговоры с РФ для достижения мира на Донбассе, против такого решения - 18,6%.

Кроме того, 50,6% опрошенных поддерживают идею прямых переговоров с руководством так называемых "Донецкой и Луганской республик" для достижения мира, против таких переговоров - 39,4%.

В ходе опроса "Мнение и взгляды населения Украины, август 2020" было опрошено 3012 респондентов ошибка выборки 1,1-1,83%.

Мы рассказывали, что больше половины украинцев хотят восстановления полноценных связей с неподконтрольным Донбассом.

Также "Страна" писала, что если бы выборы в Верховную Раду состоялись в воскресенье, 23 августа, то в парламент бы прошли партии "Слуга народа", рейтинг которой падает, "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и ВО "Батькивщина".