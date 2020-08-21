Проводница и начальник поезда пытались “договориться” с Анастасией Луговой, которую избил и пытался изнасиловать пассажир поезда "Мариуполь – Днепр" в ночь на 31 июля. Сотрудники "Укрзализныци" предложили девушке взятку в размере 30 тысяч гривен, чтобы она не вызывала полицию и не придавала ситуацию огласке.

Об этом сама Анастасия Луговая сообщила в интервью "Стране".

По ее словам, проводница и начальник поезда, у которых Анастасия попросила помощи и защиты от напавшего на нее мужчины, долгое время сомневались, вызывать ли полицию.

"Я настояла, чтобы наряд полиции вызвали на станцию в Киев. А начальник поезда и проводница пытались меня отговорить. Они говорили, мол, это ЧП, он безбилетник, что с нами будет? Переживали за свои должности. “Пожалуйста-пожалуйста, войдите в наше положение, у нас дети”. Я говорю — а как бы вы поступили на моем месте? Он сейчас сюда ворвется и убьет меня. “Мы вам даем гарантию — он вас не тронет”. Ну откуда вы знаете? Они прям сильно на меня насели. В итоге начальник поезда и проводница предложили мне 30 тысяч гривен — все, что у них было", - рассказала Анастасия Луговая "Стране".

От денег она отказалась. И сообщила, что если проводница и начальник поезда вызовет полицию, она не будет иметь к ним претензий и должностей они не лишатся.

Но сотрудники "Укрзализныци" полицию так и не вызвали.

"Начальник поезда бегал туда-сюда вплоть до прибытия в Киев — думал, вызывать полицию или нет. В итоге, когда мы прибыли на станцию, здесь нас ждал только один наряд полиции — тот, который вызвал мой муж", - рассказала Анастасия Луговая.

И добавила: "Я все думаю: а если бы у меня в Киеве никого не было, и я приехала бы в полной уверенности, что начальник поезда вызвал полицию — что было бы? Этот мужик, который на меня напал, просто спокойно сошел бы? Его бы никто не задержал? Или он начал бы меня преследовать? Сейчас в “Укрзализныце” говорят, что они звонили в полицию. Но в ходе судебного процесса мы докажем, что не звонили", - уточнила Анастасия Луговая.

Полный текст интервью с жертвой нападения в поезде "Укрзализныци" Анастасией Луговой можно прочесть по ссылке.

Напомним, в ночь на 31 июля в поезде "Мариуполь – Днепр" на телеведущую "Интера" Анастасию Луговую напали. Трижды судимый уроженец Запорожья избил девушку и попытался изнасиловать на глазах у ее 6-летнего сына.

Преступника задержала полиция сразу после прибытия поезда в Киев. Его арестовали без права залога.