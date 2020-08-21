Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал дело против группы компаний Roshen, которая принадлежит семье экс-президента Украины Петра Порошенко, по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке патоки.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, в пятницу, 21 августа.

Так, согласно сообщению, Roshen является крупнейшим в Украине производителем кукурузной патоки, а в 2018-2019 годах группа компаний имела признаки монопольного положения на этом рынке.

"По имеющейся в АМКУ информации, в ходе ведения своей хозяйственной деятельности группа Roshen в течение 2018 устанавливала различные цены, а также различные условия приобретения патоки для определенной группы потребителей - кондитерских фабрик", - говорится в сообщении.

По данным АМКУ, в 2019 году, в связи с запретом импорта из Российской Федерации патоки (сиропов), Roshen усилила рыночную власть и повысила цены на патоку собственного производства для всех покупателей.

"При этом, в ходе исследования, которое предшествовало началу дела, АМКУ не установил оснований для повышения цен", - подчеркивается в сообщении. Отмечается, что такие действия Roshen относительно конкурентов на рынке кондитерских изделий могли привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции между ними.

Корпорация Roshen - один из 30-ти крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. Общий объем производства кондитерских изделий в корпорации составляет 450 000 тонн в год. Корпорация включает такие фабрики: Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод. Кроме того в ее составе также Бисквитный комплекс в Борисполе, Клайпедская кондитерская фабрика в Литве иBonbonetti Choco в Венгрии. Производственная деятельность Липецкой фабрики в России остановлена с 1 апреля 2017 года.

Напомним, ранее мы писали, что в ЕС Roshen и российский "Рот фронтом" судились из-за обложки конфет "Ромашки". В частности, компания РФ хотела запретить использовать изображение производителям кондитерских изделий экс-президента, что бы не запутать потребителей.

Также сообщали, что в конце марта уровень продаж Roshen упал на 10% из-за карантина.