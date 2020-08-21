Исполняющим обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначен Максим Грищук, ранее занимавший должность первого зама главы САП. Он заменит уволившегося в пятницу, 21 августа, Назара Холодницкого.

Как сообщили в генпрокуратуре, новое назначение было произведено после увольнения предыдущего руководителя.

Известно, что Максим Грищук в 2015 году также претендовал на кресло главы САП но его кандидатура получила недостаточную поддержку членов конкурсной комиссии и пост главы антикоррупционной прокуратуры получил Назар Холодницкий. Уже уже через несколько дней он назначил Максима Грищука своим первым заместителем.

Временному главе САП 36 лет, он женат и воспитывает двоих детей.

Ранее "Страна" писала о том, что САП расследует дела против еще пяти экс-нардепов из-за компенсации денег за жилье.

Также мы сообщали, что Офис генпрокурора закрыл дело против главы САП Назара Холодницкого.