Назар Холодницкий, который объявил о своей отставке с должности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры отчитался об итогах своей работы и заявил, что ему удалось создать независимый и эффективный антикоррупционный орган.

Об этом Назар Холодницкий написал в Facebook.

Он напомнимл, что в июле 2015 года начало свою деятельность Национальное антикоррупционное бюро Украины. После чего возникла необходимость в обеспечении процессуального руководства по уголовным производствах этого органа досудебного расследования и поддержания публичного обвинения в суде.

"Передо мной как руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры стояла задача определить ключевые принципы в работе нового коллектива, воплотить их в жизнь и обеспечить эффективность прокуроров, сформировать коллектив. Моя цель заключалась в создании и формировании такого органа, который бы соответствовал лучшим международным стандартам и был на уровне передовых правоохранительных органов мира", - заявил Холодницкий.

Он напомнил, что за время его каденции сменились четыре генеральных прокурора, каждый из которых, по его словам, своим собственным способом хотел создать режим подотчетности САП. В каждом случае это начиналось с невыполнения САП тех или иных указаний, иногда агрессией и определенными недоразумениями. После чего каждый раз, по мнению Холодницкого, в конце концов приходило понимание, что САП является самостоятельным и неподконтрольным органом.

"С 2015-го по 2020 год САП и НАБУ практически всегда были в "оппозиции" ко всем правоохранительным структурам и представителям политических партий. То, что раньше было стандартом, оказалось невозможным теперь - независимо от политической принадлежности, должностей, влияния и финансовых возможностей, избежанию от уголовной ответственности не подлежал никто", - заявил Назар Холодницкий.

По его словам, САП системно сталкивалась с политическими попытками посягательства на ее независимость и манипуляциями по результатам работы. Кроме того, по данным Холодницкого, на первоочередных этапах сотрудничества САП и НАБ Украины у детективов не было четкого понимания того, что задачей САП прежде всего является обеспечение законности в ходе досудебного расследования и прокурор может и должен, если для этого есть основания, признать доказательства недостаточными для согласования тех или иных процессуальных решений.

"С 2015 года прошло 5 лет. Оглядываясь назад, могу сказать, что это были одновременно одни из самых тяжелых и интересных лет в моей жизни. Судьба предоставила мне возможность возглавить Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Я хорошо помню первый день, когда пришел в помещение на улице Исаакяна, 17 в городе Киеве - большой четырехэтажный дом, практически без людей и без коллектива... В тишине большого дома особенно остро ощущался тот вызов, перед которым стояли только 11 человек - победить то, что строилось в течение последних 25 лет, сломать тех, в руках которых сконцентрировано большинство ресурсов и богатств государства... Давид против Голиафа... Ответственность сдавливала плечи", - написал Назар Холодницкий.

По его словам, в декабре 2015 года он до конца не осознавал, какие испытания ждут в будущем. Но, несмотря на это, с первого дня делал все, чтобы Специализированная антикоррупционная прокуратура служила исключительно интересам украинского народа, руководствовалась только законом и никогда не стала инструментом политической борьбы.

Напомним, "Страна" писала о том, что Холодницкий 21 августа объявил, что досрочно покидает должность главы САП.

Также мы сообщали, что временным главой САП назначили первого зама Холодницкого Грищука.