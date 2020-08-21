48,6% считают, что Украина не является реально независимым государством. Противоположной точки зрения придерживаются 40,5% опрошенных.

Об этом говорят данные опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" в начале августа.

Только 7,4% опрошенных считают президента Украины полностью независимым от влияния других стран и организаций. Полностью зависимым от влияния других стран и организаций президента считают 40,2%, более половины из них (52,1%) оценивают такое влияние как вредное.

Отвечая на вопрос о зависимости украинской экономики от внешнего воздействия, 43,2%

респондентов согласились с утверждением, украинская власть в своей экономической политике полностью зависит от влияния других стран и организаций, еще 44,1% признают такое влияние частичным, и только 5,9% считают, что украинская власть полностью независима в своей экономической политике.





Если бы референдум о провозглашении государственной независимости Украины проводился сегодня, поддержали бы провозглашения независимости 71,7% опрошенных проголосовали бы против 12,2%. Напомним, что на референдуме в 1991 году за независимость проголосовали 90% граждан.





Почти половина опрошенных (49,7%), оценивая годы жизни за 29 лет независимости Украины,

ответили, что в течение этого времени "хорошего и плохого было поровну", 24,1% - считают, что "было больше хорошего", 17,1% - "было больше плохого".

18,7% украинцев считают, что они и их семьи проиграли от обретения Украиной независимости, точки зрения "нет проигравших ни выигравших" придерживаются 38,9%, считают, что они и их семьи "больше выиграли" - 27,2%.

В ходе опроса "Мнение и взгляды населения Украины, август 2020" было опрошено 3012 респондентов ошибка выборки 1,1-1,83%.

Ранее "Страна" писала, что половина украинцев хочет досрочных выборов в Раду в 2021 году.

Также мы рассказывали, что идею легализации казино в Украине поддерживает не больше трети жителей страны.