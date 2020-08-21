70,3% украинцев не поддерживают введение рыночных цен на газ и тепло для населения, которое является частью обязательств Украины перед Международным Валютным Фондом для получения кредита.

Такие данные всеукраинского социологического опроса, проведенного с 8 по 15 августа, приводит Центр "Социальный мониторинг".

Согласно результатам опроса, украинцы не принимают внедрение и других требований МВФ. В частности, оптимизацию сети школ не поддерживают 85,4%, а с продолжением нынешней реформы системы здравоохранения не согласны 71,0% опрошенных.

По сравнению с июлем 2020, удельный вес негативных оценок относительно обязательств Украины перед МВФ возрос на 9,0%. Количество несогласных с планами по сокращению количества школ выросло на 30,5%. А медреформу не одобряет на 18,5% большее число украинцев по сравнению с прошлым месяцем.

Подробнее об обязательствах Украины перед МВФ можете прочитать здесь.

Ранее мы сообщали, что опрос показал, что идею легализации казино в Украине поддерживает не больше трети жителей страны.