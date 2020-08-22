Соперником Трампа на ноябрьских выборах в США от демократов станет бывший вице-президент, 77-летний Джо Байден, который при Порошенко курировал Украину и попал в коррупционный скандал из-за работы сына в украинской газовой компании.

По разным соцопросам, Байден опережает Трампа примерно на 10%, но эксперты еще оставляют действующему президенту шанс изменить расклад в свою пользу.

К выборам США подходят с ухудшающейся ситуацией по коронавирусу, напряженностью в обществе после "черного майдана", растущей безработицей из-за эпидемии.

"Страна" выясняла, с какой программой идет Байден на выборы и кто вошел в его команду.

Борец с "тьмой" или "пешка леваков"

После выдвижения Байден выступил с программной речью, в которой обрушился на Трампа, обвинив оппонента, что тот "погрузил Америку во тьму".

"Вместо страха мы выберем надежду, вместо вымысла - факты, а привилегии для избранных мы заменим справедливостью", - сказал номинант от демократов.

Байден пообещал поменять к лучшему США, которые борются распространением коронавируса, тяжелыми экономическими последствиями эпидемии и расовыми противоречиями.

Трамп отреагировал в своем стиле на речь "сонного Джо", как он его называет, обвинив конкурента в уничтожении рабочих мест из-за международных торговых соглашений, Парижского климатического соглашения и планов перехода на энергию из возобновляемых источников.

"Если вы хотите увидеть, каким будет ваше будущее при президента Байдене, вспомните руины Миннеаполиса, насилие и анархию в Портленде, запачканные кровью тротуары Чикаго и представьте себе беспредел, который начнется в вашем городе и во всех остальных городах Америки", - сказал Трамп.

Предвыборный штаб Трампа назвал Байдена "пешкой леваков-радикалов".

"Его имя - на логотипе кампании, но идеи исходят от социалистов-экстремистов", - заявил представитель штаба Трампа.

"Забрать у богатых, отдать бедным"

Программа Байдена действительно скорее "левого" толка, говорят эксперты. Истеблишмент Демпартии вынужден реагировать на "полевение" своего избирателя, которое выразилось в популярности на праймериз левых кандидатов - Берни Сандерса и Элизабет Уоррен.

"Экс-вице-президент пытается завоевать голоса неопределившихся, а также "леваков", сторонников набирающего популярность антирасистского движения "Черные жизни имеют значение". Поэтому экономическая часть его программы выглядит как социалистическая. Например, Байден обещает повысить налоги на прибыль для корпораций с нынешних 21% до 28% (Трамп сразу после прихода к власти, наоборот, снизил налог на прибыль с 35% до 21%). В то же время он может настроить против себя большой бизнес, хотя здесь ситуация двоякая, ведь демократы являются ставленниками крупных компаний из Уолл-Стрит. Но социальные обещания всегда были коньком Демпартии", - сказал "Стране" политолог из Вашингтона Питер Стоун.

Помимо повышения налогов для богатых, Байден обещает студентам из бедных семей с низкими доходами списать долгов по кредитам за обучение в государственных университетах и муниципальных колледжах, трехкратно увеличить федеральные расходы на поддержку школ в беднейших районах и больше строить жилья для неимущих.

За такую "левую" программу республиканцы назвали Байдена "знаменосцем социалистической повестки дня" (до сих "демократическим социалистом" считался Сандерс, который снялся с выборов, как считают эксперты, под давлением партийного истеблишмента, и теперь призывает голосовать за Байдена).

Еще $300 миллиардов он планирует вложить в научные исследования и разработку высоких технологий: от электромобилей до сетей 5G, а в селах провести высокоскоростной интернет. И тут одним из факторов стала конкуренция США с Китаем.

"Китайцы тратят миллиарды долларов, пытаясь завладеть технологиями будущего", - заявлял Байден.

При этом, кандидат от демократов хочет снизить поддержку отраслей по добыче углеводородов (нефти и газа) и развивать альтернативные источники энергии.

По словам американского политолога Стивена Рестона, до коронавируса при Трампе экономика США пошла вверх благодаря налоговой реформе, а план Байдена может погрузить страну в рецессию.

"Повышение налогов для корпораций сейчас, когда они нуждаются в поддержке из-за вызванного эпидемией падения, могут привести к новой Большой депрессии и ударить по всей мировой экономике", - сказал "Стране" Рестон.

Есть и другое мнение - что экономическая политика при Байдене-президенте развернет потоки инвестиций из США на развивающиеся рынки (инвесторы будут бежать из страны от высоких налогов), что, в том числе, может позитивно сказаться на экономической ситуации на постсоветском пространстве.

Как бы отвечая на эти опасения Байден включил в программу и протекционистские меры. Например, он намерен ввести ограничения на импорт из России и Китая, которые представлены им как угроза национальной безопасности США.

Также он декларирует меры по возвращению производства в США.

В этом, кстати, программа Байдена перекликается с планом Трампа.

"Пандемия напомнила лишний раз о том, что для нас жизненно важно обеспечить экономическую независимость и вернуть себе обратно цепочки поставок из Китая и других стран. Возможно, именно поэтому меня и выбрали [президентом]. "Сделаем Америку вновь великой", "Америка прежде всего" - называйте это, как хотите"​, - заявил недавно Трамп.

И теперь президент обвинил оппонента, что тот украл у него часть экономической предвыборной программы.

"Это плагиат, он взял это у меня. Но ему никогда не удастся это сделать. Ему нравится заниматься плагиатом. Это очень радикальный левый план, но он говорит правильные вещи, потому что копирует то, что я сделал", - сказал президент.

Правда, в экспертной среде отмечают противоречия в программе Байдена - с одной стороны он декларирует защиту американского производителя, а с другой - высокие налоги и снятие барьеров в международной торговли, что противоречит политике протекционизма.

Поэтому данный раздел программы смотрится как искусственно добавленный, чтоб перетянуть часть колеблющихся избирателей Трампа.

А вот социалистические мотивы - это стратегический вектор.

"Открывшийся вчера съезд Демократической партии стал истинным триумфом "демократического социалиста" Берни Сандерса, чьи ещё вчера казавшиеся радикальными идеи легли в основу предвыборной программы Байдена. Там и замена 500 тыс школьных автобусов на "транспортные средства с нулевыми выхлопами" и отказ от федеральной поддержки проектов, связанных с добычей углеводородов, и бесплатная медицинская страховка для бедных, и отмена права продолжать работать в условиях объявленной профсоюзом забастовки.

Но, главное, включение "борьбы с расизмом и другими формами дискриминации" в качестве неотъемлемого элемента всех форм государственной политики. Например, в функции Федерального резерва наряду с контролем над инфляцией и занятостью предлагается включить "устранение расовой несправедливости". На практике, как пишут левые идеологи, это будет означать принуждение банков к выдаче льготных кредитов компаниям, принадлежащим и управляемым цветными.

Как пишет в редакционной статье Wall Street Journal, “социалисты эпохи холодной войны считали неравенство в основном экономическим. Новые левые рассматривают любое неравенство как результат расизма, сексизма или других институциональных предубеждений. Г-ну Сандерсу в его 78 лет, вероятно, достался последний шанс для успеха его идей, но он служит переходной фигурой к новому социалистическому поколению, которое будет перераспределять доходы и богатство, регулировать бизнес, а также на уровне микроменеджмента менять установки американского общества, корректируя их в соответствии со своим пониманием расовых, этнических и гендерных балансов". Америка, столь долго служившая мифологизированным ориентиром для многих на постсоветском пространстве останется только в старых голливудских фильмах", - пишет на своей странице в ФБ нардеп и эксперт-международник Олег Волошин.

Санкции против России и управление Украиной

Во внешней политике Байден обещает жесткую политику в отношении России, выразив готовность пройти путь "от Совета Безопасности ООН до применения санкций". С Европой же, с которой Трамп побил горшки, он хочет дружить.

Также Байден собирается вернуться к ядерной сделке по Ирану, а вот Китай, с которым у США обострились отношения, станет для него большой проблемой, хоть он и обещает прекратить торговые войны с КНР. Кандидат от демократов обещает вернуть домой американских военных из горячих точек в Афганистане и на Ближнем Востоке.

Также у Байдена обещают бороться с изменением климата, сфокусировать НАТО на Арктике и Балтийском море, где Россия активна и бороться против авторитарных режимов, защищать демократию, пишет Times.

"В целом во внешней политике Байден считается умеренным кандидатом, он не рвется на рожон. В свое время он голосовал против войны в Персидском Заливе, правда, в 2003 году поддержал вторжение в Ирак, но потом резко изменил мнение", - говорит нам Стоун.

Что касается Украины, то Байден обещает сделать ее "приоритетом внешней политики США".

"С военной точки зрения, я бы предоставил больше помощи США в области безопасности, включая оружие, чтобы укрепить способность Украины защищаться. Я бы также расширил успешную учебную миссию для Вооруженных сил Украины", – заявлял Байден.

В экономической сфере бывший вице-президент планирует "работать над увеличением прямых западных инвестиций и поддержкой энергетической независимости Украины от России".

"Я также хотел бы убедиться, что вся помощь США Украине строго обусловлена антикоррупционными реформами, включая назначение действительно независимых антикоррупционных прокуроров и судей", – добавил Байден.

То есть, судя по всему, будет усилена поддержка "антикоррупционной вертикали", которую создали американцы в Украине - НАБУ-САП-антикоррупционный суд.

То, как Байден управлял Украиной, уже выяснилось из "пленок Деркача". На записях слышно, как тогдашний вице-президент раздавал указания Порошенко, президенту независимой страны, например, уволить неугодного генпрокурора Шокина.

Также США активно участвуют в согласовании кандидатур на пост премьер-министра страны, "вписываются" за лояльных к ним членов Камбина и напрямую руководят процессами, связанными с банковской системой страны.

Из "пленок Порошенко-Байдена" становится очевидным существование института "смотрящих" от США в ключевых ведомствах страны - например, в Генеральной прокуратуре.

Став президентом, Байден, считают эксперты, продолжит подобную политику по отношению к Украине, а плотное внешнее управление со стороны американцев может усилиться.

И если для Трампа внешняя политика не является приоритетом, то при Байдене все может измениться, и США вновь попытаются "нести демократию" по всему миру.

"В случае избрания президентом Джо Байден унаследует Соединенные Штаты, которые отказались от своей ведущей роли в мире и утратили право на моральный авторитет. Он также возьмет бразды правления страной, по-прежнему охваченной пандемией, все еще не оправившейся от экономических последствий нового коронавируса, и все еще глубоко поляризованной. Эти обломки прошлого будут тяжелее даже того, что унаследовал от финансового кризиса и двух разрушительных войн президент Барак Обама. Байден и его команда должны будут найти какой-то способ изменить внешнюю политику США и возродить у США понимание своего предназначения в мир", - прочит Foreign Affairs.

Темнокожая вице-президент и советник, который троллил Луценко

С приходом Байдена в Белый дом туда вернутся старые обамовские кадры. Среди них - эксперт по бывшим странам СССР, "ястреб" Майкл Карпентер, ныне старший директор Центра Байдена по вопросам дипломатии и глобального взаимодействия.

Два года они вместе опубликовали в Foreign Affairs статью-манифест "Как противостоять Кремлю". В ней Карпентер предсказывал на 2019 год, что Россия вторгнется вглубь территории Украины, чтобы создать сухопутную связь с Крымом (как видим, этого не произошло).

А в июне этого года Карпентер заявил, что политика его шефа в поддержку Украины "будет гораздо крепче".

Не исключено, что в случае избрания Байдена именно Карпентер станет куратором нашей страны от США.

Украинцам Карпентер известен как комментатор различных событий в 2016-2018 годах. Он выступал в защиту главы НАБУ Сытника от посягательств на него со стороны Порошенко и Луценко. Выражал озабоченность по поводу депортации Саакашвили. Троллил Луценко за отдых на Сейшелах. Комментировал обвинения в адрес Петра Порошенко в лоббировании интересов своих предприятий при военных закупках.

В целом, его риторика совпадала с повесткой той части "соросят", которые во времена Порошенко ему оппонировали, а сейчас, частично, перекочевали в команду Зеленского.

Еще один яркий член команды Байдена - кандидат в вице-президенты, 55-летняя темнокожая сенатор Камала Харрис, с индийско-ямайскими корнями.

Харрис активно участвовала в украинском деле, и одной из первых призывала к импичменту Трампа из-за телефонного разговора с Зеленским и якобы давления с целью открыть дело против бывшего вице-президента.

"Они признают это: Трамп заставил президента Украины работать с Генеральным прокурором США для расследования против политического оппонента. Он должен быть привлечен к ответственности", - написала Харрис в своем Twitter в сентябре прошлого года.

Впрочем, в то время она не выгораживала Байдена, поскольку они соперничали на праймериз.

Харрис также призывала к передаче стенограммы разговора Трампа с Зеленским Конгрессу США

Сенатор от Калифорнии заявляла, что Трамп считает, что он выше закона в деле Украинагейьа. Харрис обвинила Трампа в превышении президентских полномочий в разговоре с Зеленским.

Также нынешняя напарница Байдена пыталась заставить администрацию Трампа обнародовать документы, связанные с Украиной и потенциальными расследованиями соперников президента в рамках федерального закона о свободе информации. Они пытались получить документы, связанные с Украиной.

В целом риторика Харрис по Украине не отличилась от ее линии Демпартии. Она обвиняла Россию в применении военной силы для захвата территории и подрыва демократически избранного правительства, обвиняла Москву в оккупации Крыма и критиковала Россию за поддержку сепаратистов на востоке Украины и кибератаки.

Во время своей кампании по выдвижению в президенты она говорила, что хотела бы продолжать поддерживать Украину.

"Я бы также расставила приоритеты в работе с правительством Украины по созданию своих вооруженных сил, укреплению гражданского общества и борьбе с коррупцией, работая в тесном сотрудничестве с нашими европейскими партнерами над дипломатическим решением. И в отличие от нынешнего хозяина Белого дома, я буду последовательно выступать против Путина в защиту демократических ценностей, прав человека и международного правопорядка", - заявляла Харрис.

Мэр-гей, кадр Обамы и сторонница легализации мариуханы

На пост Госсекретаря, по данным Politico, прочат Сьюзан Райс, которая была кандидатом в вице-президенты. При Обаме она была послом США в ООН и советником по национальной безопасности. Райс, как Карпентер, также представитель "ястребов", именно под ее влиянием администрация Обамы активно поддерживала "арабскую весну", которая обернулась кровавыми конфликтами на Ближнем Востоке.

Как считают эксперты, ее позиция по отношению к России и Китаю в случае назначения госсекретарем может быть достаточно жесткой.

Еще одно интересное назначение - послом США в ООН или министром по делам ветеранов может стать бывший мэр и открытый гей Питер Буттиджич, который тоже собирался в президенты, но снялся с праймериз демократов. Несмотря на успехи в должности мэра, его, кстати, недолюбливают консерваторы (за ориентацию) и афроамериканцы (после инцидента с уволенным им темнокожим начальником полиции).

Еще одна бывшая претендентка от демократов на праймериз Элизабет Уоррен может стать министром финансов. Уоррен считается представительницей "левацкого" крыла Демпартии, она называет себя потомком коренных народов Америки, за что Трамп прозвал ее "Покахонтас".

Уоррен выступает за увеличение расходов на социальные программы, требует законодательно повысить минимальной уровень зарплаты в США. Она ратует за развитие "зеленой" энергетики в противовес нефтяному сектору, хочет ограничить продажу огнестрельного оружия, а также легализовать марихуану на территории всей страны.