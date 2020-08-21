Назар Холодницкий, сегодня подал в отставку с поста главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Сам он объяснил свой шаг усталостью от тяжести проблем.

"С 2015 года прошло 5 лет. Оглядываясь назад, могу сказать, что это были одновременно одни из самых тяжелых и интересных лет в моей жизни. Судьба предоставила мне возможность возглавить Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Я хорошо помню первый день, когда пришел в помещение на улице Исаакяна, 17 в городе Киеве - большой четырехэтажный дом, практически без людей и без коллектива. В тишине большого дома особенно остро ощущался тот вызов, перед которым стояли только 11 человек - победить то, что строилось в течение последних 25 лет, сломать тех, в руках которых сконцентрировано большинство ресурсов и богатств государства. Давид против Голиафа. Ответственность сдавливала плечи", - написал Назар Холодницкий в своем большом посте в ФБ с сообщением об отставке.

По данным "Страны", в своем близком кругу Холодницкий объясняет свой досрочный уход (всего за несколько месяцев до истечения срока полномочий в ноябре 2015 года) конфликтом с генпрокурором Ириной Венедиктовой, который вышел в публичную плоскость (подробнее об этом конфликте можно прочитать здесь). То есть, сработаться не смогли и по согласованию с Офисом президента он подал в отставку. Мол, уходит по хорошему, без скандала.

Но реальная причина его увольнения в ином, пишет Telegram-канал "Политика Страны".

"Почему ушел Холодницкий? Формальное объяснение – конфликт с генпрокурором Венедиктовой, Реальное объяснение – Холодницкий оказался между молотом и наковальней, а потому и решил уйти досрочно, уступив место тому, кто сможет лучше справиться с возложенными на него обязанностями.

В последние годы, после начала конфликта с Сытником, Холодницкий выполнял роль предохранителя для разных влиятельных людей от действий главы НАБУ. Но где-то с конца прошлого года он эту роль выполнять в большинстве случаев перестал. Устав видимо от постоянных конфликтов и угроз со стороны американских кураторов НАБУ. Но и «человеком Сытника» он не стал. Некоторые наиболее беспредельные вещи он визировать отказывался. И, в конце концов, решил просто уйти накануне горячей осени, чтоб не попасть случаем под раздачу.

Что означает досрочная отставка Холодницкого?

То, что сейчас начнется очень большая драка вокруг его преемника.

Должен быть объявлен новый конкурс, к которому уже приковано большое внимание Запада. Требование по созданию "независимой комиссии" по отбору нового главы САП даже вписали в меморандум о кредите Евросоюза, который должна будет утвердить Рада в ближайший вторник.

В тоже время Зеленский и его команда не доверяют Сытнику, считают его ангажированным в интересах Порошенко и Грановского. И не дают отмашку на запуск процесса его отставки лишь из-за настоятельных просьб западных партнеров. Поэтому в Офисе президента хотели бы поставить на САП понятного им человека, который мог бы полностью, при необходимости, нейтрализовать главу НАБУ (а у Специализированной антикоррупционной прокуратуры такие возможности есть - они осуществляют надзор за всеми процессуальными действиями детективов Бюро).

У кого получится по итогу добиться успеха в борьбе за нового руководителя САП – одна из главных политических интриг осени", - пишет "Политика Страны".

Напомним, "Страна" еще в середине июля предсказывала, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий может уйти в отставку уже в августе.