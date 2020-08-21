Больше половины украинцев не хотели бы видеть на государственных должностях приглашенных иностранцев.

Такие результаты показал опрос, проведенный с 8 по 15 августа Центром "Социальный мониторинг".

Так, суммарно 52% опрошенных считают вредным или очень вредным приглашение иностранных граждан на работу в украинские органы власти (Кабинет министров Украины) и руководство украинских государственных компаний ("Укрзализныця", "Нафтогаз" и др.). Полезными такие назначения считают всего 13% респондентов, еще 12% затруднились с оценкой, а 22,6% не видит в привлечении иностранцев ни вредного, ни полезного.

Из всех респондентов к этому вопросу категоричнее всех отнеслись опрошенные на Донбассе. 59,2% определили назначение на госдолжности иностранцев очень вредным и только 4,9% полезным. В восточном регионе 58% посчитали также. В западных областях - меньше всего респондентов, которые посчитали это вредным. Если в остальных регионах - более 50%, то тут 45,4%

Опрос проводился среди 3 012 тысяч респондентов старше 18 лет, которые проживают во всех регионах Украины.

Ранее мы писали, что, согласно данным опроса, если бы выборы в Верховную Раду состоялись 23 августа, то в парламент бы прошли четыре партии.

Также сообщали, что результатам опроса, который провела Социологическая группа "Рейтинг" в августе, большинство украинцев недовольны тем, в каком направлении идет страна.