Почти три четверти - 73,1% - взрослых украинцев недовольны тем, как развиваются события в стране. По их мнению, они развиваются в неправильном направлении. Только 26,9% граждан считают наоборот.

Об этом говорят результаты всеукраинского социологического опроса населения, проведенного Центром "Социальный мониторинг".

1,3% считают, что в целом политическая обстановка в стране благополучная, 12,3% - стойкая, 63,1% - напруженная, 19,5% - критическая и взрывоопасная, а 3,8% затруднились ответить на вопрос.

Кроме того, почти для 40% граждан считают важным жить в экономически стабильном государстве, треть - в политически стабильном, почти 45% хотят иметь хорошую работу и пенсию, гордиться своей страной и ее историей хочет каждый пятый, только 10% считают важным пользоваться демократическими свободами, только 9% считают важным определять себя как патриота, для 15% важна территориальная целостность страны, только 5% считают для себя важным защищать и развивать государственный язык.

В ходе опроса "Мнение и взгляды населения Украины, август 2020" было опрошено 3012 респондентов ошибка выборки 1,1-1,83%.

Ранее мы писали, что если бы выборы в Верховную Раду состоялись в воскресенье, 23 августа, то в парламент бы прошли партии "Слуга народа", рейтинг которой падает, "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и ВО "Батькивщина".

Также мы рассказывали, что половина украинцев выступает за проведение досрочных внеочередных парламентских выборов в 2021 году. Против - 39% жителей страны.