В последнее воскресенье августа отмечают День шахтера, когда поздравляют работников горнопромышленной отрасли - забойщиков, проходчиков, машинистов, электрослесарей, инженеров по охране труда, мастеров-взрывников и всех, кто связан с добычей угля.

Кратко из истории праздника

Впервые День шахтера отметили еще в 1948 году в честь рекорда Стаханова. Забойщик шахты "Центральная - Ирмино "прославился, когда в ночь на 31 августа 1935 года добыл за смену 102 тонны угля. Норматив в 7 тонн был отработан за 40 минут и превышен в 14,5 раз!

Шахта вырвалась в передовики производства, а Стаханову предоставили премию, двухкомнатную квартиру и путевку на курорт.

Самый высокий результат угледобычи - 607 тонн угля за 6 часов работы - был установлен в 1936 году конкурентом Стаханова из Горловки Никитой Изотовым.

Алексей Стаханов с помощником работает над рекордом

Фамилия рекордсмена стала именем нарицательным для передовиков производства, которые многократно превышали установленные нормы.

Профессия шахтера воспета в стихах и прозе. Известный бард Владимир Высоцкий называл профессию шахтера "внеземной", а добытый уголь "черным золотом".

У шахтеров Донбасса есть свой покровитель - Шубин - дух, похожий на гнома. Считается, что это хозяин шахт, который предупреждает горняков об опасности: взрыв метана или обвал.

Добрый Шубин. Скульптура в Парке кованных фигур в Донецке

В Украине угольные шахты находятся в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Львовской областях.

Профессия шахтера не смотря на автоматизацию производства, до сих пор занимает лидирующее место по смертности, 75% угледобывающих предприятий являются опасными.

Поздравления, открытки и картинки

С Днем шахтера! Ты отдал часть души, добывая людям тепло и свет. Пусть такой же светлой будет твоя собственная жизнь, а в семье царят тепло и уют.

Пусть шахтерский стаж добавляет лишь мудрые морщины на лице да седые волосы! Твоя работа - это сила и гордость. Мы любим и ценим тебя! С праздником.

Пусть свет коногонки напоминает про славный труд до изнеможения и товарищеское плечо, выручавшее не раз в забое!

Пусть в шахтерский праздник счастьем светятся твои глаза. Как бы ни были трудны шахтерские пути-дороги, мы рядом с тобою будем всегда!

Пусть Бог оберегает на земле и под землей! Пусть работается без аварий и травм, уголь подается на-гора равномерно.

В День шахтера поздравляем нашего славного парня. Того, чья закалка придавала силы каждому из нас, кто ценит солнце как никто другой на всей земле, в чьем сердце горит золотой огонек!

Пусть всегда встречают дома родные, умеющие согревать сердце добрым взглядом и понимающей улыбкой!

Пусть отгрузив вагон горючки,

Горняк получит солидную получку,

Пусть в работе будет больше прогресса,

А дома и везде - поменьше стресса.

Поздравления в смс

Желаю счастья, любви и достатка,

Чтобы в семье все было гладко!

Поздравляем отважного трудягу с профессиональным праздником! Желаем верных друзей, самых солнечных дней!

С Днем горняка! Чтобы сил на все дела хватало, чтобы отошла усталость!

С Днем шахтера! Чтобы хотелось и моглось, везло без меры, а счастье было неземным, как твоя профессия!

Пусть будет больше поводов для радости и сердечных самых встреч!

Желаю здоровья крепче гранита и бодрого настроения!

Пусть добыча будет нескончаемой, а материальная выгода - золотой!