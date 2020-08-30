В последнее воскресенье августа отмечают День шахтера, когда поздравляют работников горнопромышленной отрасли - забойщиков, проходчиков, машинистов, электрослесарей, инженеров по охране труда, мастеров-взрывников и всех, кто связан с добычей угля.
Кратко из истории праздника
Впервые День шахтера отметили еще в 1948 году в честь рекорда Стаханова. Забойщик шахты "Центральная - Ирмино "прославился, когда в ночь на 31 августа 1935 года добыл за смену 102 тонны угля. Норматив в 7 тонн был отработан за 40 минут и превышен в 14,5 раз!
Шахта вырвалась в передовики производства, а Стаханову предоставили премию, двухкомнатную квартиру и путевку на курорт.
Самый высокий результат угледобычи - 607 тонн угля за 6 часов работы - был установлен в 1936 году конкурентом Стаханова из Горловки Никитой Изотовым.
Алексей Стаханов с помощником работает над рекордом
Фамилия рекордсмена стала именем нарицательным для передовиков производства, которые многократно превышали установленные нормы.
Профессия шахтера воспета в стихах и прозе. Известный бард Владимир Высоцкий называл профессию шахтера "внеземной", а добытый уголь "черным золотом".
У шахтеров Донбасса есть свой покровитель - Шубин - дух, похожий на гнома. Считается, что это хозяин шахт, который предупреждает горняков об опасности: взрыв метана или обвал.
Добрый Шубин. Скульптура в Парке кованных фигур в Донецке
В Украине угольные шахты находятся в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Львовской областях.
Профессия шахтера не смотря на автоматизацию производства, до сих пор занимает лидирующее место по смертности, 75% угледобывающих предприятий являются опасными.
Поздравления, открытки и картинки
С Днем шахтера! Ты отдал часть души, добывая людям тепло и свет. Пусть такой же светлой будет твоя собственная жизнь, а в семье царят тепло и уют.
Пусть шахтерский стаж добавляет лишь мудрые морщины на лице да седые волосы! Твоя работа - это сила и гордость. Мы любим и ценим тебя! С праздником.
Пусть свет коногонки напоминает про славный труд до изнеможения и товарищеское плечо, выручавшее не раз в забое!
Пусть в шахтерский праздник счастьем светятся твои глаза. Как бы ни были трудны шахтерские пути-дороги, мы рядом с тобою будем всегда!
Пусть Бог оберегает на земле и под землей! Пусть работается без аварий и травм, уголь подается на-гора равномерно.
В День шахтера поздравляем нашего славного парня. Того, чья закалка придавала силы каждому из нас, кто ценит солнце как никто другой на всей земле, в чьем сердце горит золотой огонек!
Пусть всегда встречают дома родные, умеющие согревать сердце добрым взглядом и понимающей улыбкой!
Пусть отгрузив вагон горючки,
Горняк получит солидную получку,
Пусть в работе будет больше прогресса,
А дома и везде - поменьше стресса.
Поздравления в смс
Желаю счастья, любви и достатка,
Чтобы в семье все было гладко!
Поздравляем отважного трудягу с профессиональным праздником! Желаем верных друзей, самых солнечных дней!
С Днем горняка! Чтобы сил на все дела хватало, чтобы отошла усталость!
С Днем шахтера! Чтобы хотелось и моглось, везло без меры, а счастье было неземным, как твоя профессия!
Пусть будет больше поводов для радости и сердечных самых встреч!
Желаю здоровья крепче гранита и бодрого настроения!
Пусть добыча будет нескончаемой, а материальная выгода - золотой!