В Киеве, где уже два дня число новых случаев коронавируса превышало 200, за минувшие сутки Covid-19 выявили у 156 человек.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Столица остается в "желтой" зоне эпидемиологической опасности. Количество больных в Киеве увеличилась за минувшие сутки на 156 человек", - написал Кличко.

По его данным на сегодня в столице уже 11 328 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. 158 пациентов с этим диагнозом умерли. 3 606 человек преодолели болезнь, среди них 21 - в течение суток.

Среди новых заболевших, по словам Кличко:

93 женщины в возрасте от 21 до 79 лет,

55 мужчин в возрасте от 20 до 84 лет,

6 девочек от 1 до 17 лет,

2 мальчика 3 и 5 лет.

Заболели, по словам мэра, в том числе и шестеро медиков. В больницы столицы госпитализировали 23 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 26, Голосеевском - 21, Днепровском районе - 19 случаев.

"У нас увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации. Сегодня в стационарах медучреждений столицы находятся 499 больных Covid-19. В том числе 18 детей. 92 пациента - в тяжелом состоянии. 8 - под аппаратами ИВЛ. С подозрением на коронавирус в больницах - 51 киевлянин", - написал Виталий Кличко.

Напомним, по состоянию на 21 августа общее число зараженных Covid-19 в Украине перевалило за 100 000 человек.

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