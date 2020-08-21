Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий, как и предсказывала "Страна" еще в середине июля, написал заявление об увольнении. Данное решение он принял досрочно - срок его полномочий истекает в ноябре 2020 года.

Данную информацию подтверждают источники "Страны".

Приказ об увольнении Назара Холодницкого от 21 августа 2020 года уже подписан генпрокурором Ириной Венедиктовой.

Известно, что Назар Холодницкий был назначен заместителем генпрокурора и главой САП 30 ноября 2015 года, еще в бытность генпрокурора Виктора Шокина.

Напомним, что в конце мая между САП и Офисом генпрокурора возник скандал. Ирина Венедиктова обвинила Холодницкого в бездействии по ряду уголовных дел.

У Холодницкого ответили также обвинениями в задержке по важным уголовным делам. После этого "Страна" подробно разбиралась, почему начался конфликт Венедиктовой с Холодницким и кого по итогу уволят.