Назар Холодницкий покидает САП. Фото: Фокус

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий, как и предсказывала "Страна" еще в середине июля, написал заявление об увольнении. Данное решение он принял досрочно - срок его полномочий истекает в ноябре 2020 года. 

Данную информацию подтверждают источники "Страны".

Приказ об увольнении Назара Холодницкого от 21 августа 2020 года уже подписан генпрокурором Ириной Венедиктовой.

приказ об увольнении Холодницкого с поста главы САП

Известно, что Назар Холодницкий был назначен заместителем генпрокурора и главой САП 30 ноября 2015 года, еще в бытность генпрокурора Виктора Шокина.

Напомним, что в конце мая между САП и Офисом генпрокурора возник скандал. Ирина Венедиктова обвинила Холодницкого в бездействии по ряду уголовных дел

У Холодницкого ответили также обвинениями в задержке по важным уголовным делам. После этого "Страна" подробно разбиралась, почему начался конфликт Венедиктовой с Холодницким и кого по итогу уволят.

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