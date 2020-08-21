Украинские предприятия не обладают техническими возможностями, чтобы проводить исследования и разработку любых вакцин, в том числе от коронавируса. Но массовое их производство возможно.

Об этом во время рабочего визита в Николаевскую область сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"С самого начала пандемии мы собирали всех специалистов. У нас есть гениальные медики, и это правда. Технически мы никакие вакцины не могли производить, ни разрабатывать с точки зрения науки - технического оборудования, медицинской тоже нет. При всем уважении, ещё раз, к нашим медикам и ученым. К ним нет вопросов, они молодцы. Но ничего не было совсем, лабораторий никаких не было, производства вакцин - скажу вам откровенно, сейчас уже есть несколько предприятий, которые готовы массово производить", - рассказал он.

По его словам, Министерство здравоохранения Украины уже начало переговоры со странами-разработчиками вакцины от коронавируса.

"Если нам удастся взять вакцину у той или иной страны, мы готовы её массово производить, помогая другим странам и, в первую очередь, помогая украинцам", - сказал президент.

Кроме того, в Украине планируется создать исследовательский центр, специализирующийся на разработке вакцин.

"Вопрос глобальный о науке, о медицине, о разработке вакцин на будущее, поэтому эта задача уже поставлена. Министерство здравоохранения и премьер-министр отдельно собирают ученых, мы будем делать отдельный центр, собирать лучших ученых Украины, чтобы мы с вами перед любыми будущими вызовами были готовы. На это нужно время, но я считаю, что у нас, если есть желание, то все остальное мы сделаем", - сообщил Зеленский.

Напомним, Зеленский сообщил Нетаньяху о заинтересованности в израильской вакцине.

Также мы писали, что в ВОЗ считают, что для победы над пандемией нужно несколько вакцин от коронавируса.