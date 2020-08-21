В Раду проходят четыре партии. Разница между "Слугой народа" и "Оппоплатформой" сократилась до 5%
Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в воскресенье, 23 августа, то в парламент бы прошли партии "Слуга народа", рейтинг которой падает, "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и ВО "Батькивщина". При этом разница между "Слугой народа" и ОПЗЖ сократилась до чуть более 5% за счет падения рейтинга партии президента и роста рейтинга "Оппоплатформы".
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг".
Так, с 8 по 15 августа социологи опросили 3012 тысяч респондентов старше 18 лет, которые проживают во всех регионах Украины. По данным опроса, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, то в парламент попали бы четыре партии.
В Раду, преодолев пятипроцентный барьер, прошли бы:
- "Слугу народа" - 26,7%, определившихся с выбором респондентов;
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 21,3%;
- "Европейская солидарность" - 12,5%;
- ВО "Батькивщина" - 9,8%.
Не прошли бы в Раду:
- "Сила и честь" - 4,9%;
- "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 3,8%;
- "Партия Шария" - 3,6%,
- Радикальная партия Олега Ляшко 3,3%.
Остальные партии набрали меньше 3%.
Также, по данным опроса, партия "Слуга народа" - могли бы получить 172 депутатских мандатов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 130, "Европейская солидарность" - 83, "ВО "Батькивщина" - 65.
Ранее мы писали, что, по данным опроса КМИС, который проводился в мае, в тройку лидеров предпочтений вошли бы "Слуга народа", "Оппоплатформа" и "Европейская солидарность".
Также мы писали, что согласно новому рейтингу кандидатов в президенты, во втором туре сразились бы Зеленский и Бойко.