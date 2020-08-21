Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в воскресенье, 23 августа, то в парламент бы прошли партии "Слуга народа", рейтинг которой падает, "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и ВО "Батькивщина". При этом разница между "Слугой народа" и ОПЗЖ сократилась до чуть более 5% за счет падения рейтинга партии президента и роста рейтинга "Оппоплатформы".

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг".

Так, с 8 по 15 августа социологи опросили 3012 тысяч респондентов старше 18 лет, которые проживают во всех регионах Украины. По данным опроса, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, то в парламент попали бы четыре партии.

В Раду, преодолев пятипроцентный барьер, прошли бы:

"Слугу народа" - 26,7%, определившихся с выбором респондентов;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 21,3%;

"Европейская солидарность" - 12,5%;

ВО "Батькивщина" - 9,8%.

Не прошли бы в Раду:

"Сила и честь" - 4,9%;

"Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 3,8%;

"Партия Шария" - 3,6%,

Радикальная партия Олега Ляшко 3,3%.

Остальные партии набрали меньше 3%.

Также, по данным опроса, партия "Слуга народа" - могли бы получить 172 депутатских мандатов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 130, "Европейская солидарность" - 83, "ВО "Батькивщина" - 65.

Ранее мы писали, что, по данным опроса КМИС, который проводился в мае, в тройку лидеров предпочтений вошли бы "Слуга народа", "Оппоплатформа" и "Европейская солидарность".

Также мы писали, что согласно новому рейтингу кандидатов в президенты, во втором туре сразились бы Зеленский и Бойко.