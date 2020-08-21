Нардеп от партии Порошенко генерал Михаил Забродский и экс-глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош возглавят марш, который пройдет в День независимости 24 августа.

Об этом говорится в фейсбук-анонсе мероприятия.

Также в соцсетях появился видеоанонс предстоящего события, котором Ярош и Забродский призывают ветеранов ВСУ, добровольцев, участников войны, волонтеров, общественных активистов присоединиться к маршу и таким образом "отдать дань украинской армии и продемонстрировать патриотическую единство".

"24 августа в 10:30 мы - участники этой войны, собираемся здесь, у метро "Университет", - сказал видеоанонсе Михаил Забродский.

Как писала ранее "Страна", колонна ветеранов АТО, их семей, представителей различных батальонов планирует собраться 24 августа.

Марш, как и в прошлом году, пройдет от метро Университет и парка Шевченко до Майдана Независимости.

Декларируется марш без партийной символики - такое решение принял Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины при президенте.

"Единогласным решением участники заседания поддержали инициативу о проведении ко Дню Независимости Украины Шествия ветеранов как неполитической и объединительной акции, которая продемонстрирует силу и единство защитников нашей страны", - говорится в сообщении.

Год назад в марше участвовало несколько десятков тысяч человек.

Ожидается, что в этом году в шествии примут участие разные организации.

Бойцы 90-го отдельного аэромобильного батальона и бывшие участники Добровольческого батальона ОУН во главе с известным националистом Николаем Коханивским изначально хотели шествовать отдельно от других, однако, по информации "Страны", им удалось договориться о единой колонне.

То же касается и лидера "Национального корпуса" Андрея Билецкого, который сначала будет придерживаться традиционного маршрута националистов (от парка Шевченко до Крещатика, мимо ЦУМа до Майдана Независимости, где состоится митинг, а затем - до конечной точки Европейской площади), однако потом поведет своих приверженцев к Офису президента.

По мнению Билецкого, шествие должно закончиться именно под окнами президента. "24 августа сюда придут ветераны, чтобы сказать свое громкое "нет" коллаборантам, негодяям, которые продают нашу страну", - заявил в своем видеоанонсе лидер "Нацкорпуса".

Глава фракции партии "Свобода" в Киевсовете Юрий Сиротюк сообщил, что о таком варианте концовки в "Свободе" не слышали, а в оргкомитете партии, по его словам, обсуждалось "исключительно проведение марша". Его политсила будет представлена членами внутрипартийного объединения "Легион Свободы", воевавшими на Донбассе, и волонтерами.

Близкий к Порошенко "Рух опору капитуляции" призывает сторонников выходить на марш 24 августа в белых футболках #FreeRiff #FreeAntonenko (подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета, - Ред.), которые собираются раздавать в парке Шевченко перед маршем.

"Мы пойдем в колонне поддержки политических заключенных", - сообщают в группе в Фейсбуке.

Сборы также назначены на 9:00.

Ранее "Страна" писала о том, что в День независимости "Слуги народа" обязали своих нардепов прийти на Софиевскую прощадь.

Также мы разбирались в том, как пройдет День Независимости в Киеве: как отметит Зе, чем займутся националисты и куда сходить всем остальным.