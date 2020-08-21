Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его сын болел коронавирусом. Он уточнил, что 7-летний Кирилл лечился вместе со своей мамой - женой президента Еленой Зеленской.

"Скажу откровенно, что этот Covid-19, это зараза. Другого слова и нет. Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. И они вместе лечились в больнице", - рассказал Зеленский, общаясь с журналистами в Николаеве.

Напомним, 12 июня стало известно, что Елена Зеленская заболела коронавирусом. Указывалось, что первая леди чувствует себя хорошо, симптомов нет. Ее поместили на амбулаторное лечение, от членов семьи изолировали. А 3 июля появилось сообщение, что сам коронавирус Зеленская победила, а двухстороннюю пневмонию она продолжит лечить в домашних условиях.

Любопытно, что после инфицирования первой леди в Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский и дети тоже прошли тестирование, и их результаты отрицательные.