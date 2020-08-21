Телеведущая и генеральный продюсер канала ZIK Наталья Влащенко в эфире ток-шоу "Народ против" сообщила, что покидает телеканал вместе со своей командой и переходит на канал "Украина 24", который принадлежит олигарху Ринату Ахметову.

Соответствующее видео обнародовано в Youtube.

В нем она обратилась к зрителям и гостям с прощальным словом.

Также Наталья Влащенко написала на своей странице в Facebook, что с 7 сентября на телеканале "Украина 24" стартует линейка "Хард" с Влащенко и ток-шоу "Народ против" с нардепом от "Слуги народа" Максом Бужанским и экс-нардепом от "Свободы" Юрием Михальчишиным в качестве соведущих.

"Вся наша команда в полном составе - для наших прежних и новых зрителей. А к Новому году вас ждет сюрприз. Формат, о котором мы все давно мечтали", - написала она.

Ранее мы писали, что в прошлом году на телеканале ZIK изменился собственник. После этого несколько журналистов заявили о своём нежелании продолжать работу на телеканале. Однако Влащенко осталась там работать дальше.