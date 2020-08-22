На этих выходных и День Независимости синоптики не обещают резких перепадов погоды. До +24...+29 днем, местами, на юге и западе дождь. Также 24 августа на западе страны температура может опуститься до +21 днем. В Киеве преимущественно сухо и тепло.

Собрали прогноз погоды в Киеве и регионах на три дня выходных.

Погода в субботу 22 августа

По данным Укргидрометцентра, в субботу, 22 августа, на большей части Украины установится переменная облачность без осадков. Грозу обещают в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой области.

Средняя температура воздуха днем +23...+27. В Ужгороде и на юге до +29...+30.

В Киеве без осадков. Днем +23...+25. Ночью +15...+17.

Погода 22 августа. Фото: Укргидрометцентр

Gismeteo пишет, что в Киеве возможен небольшой дождь с 6 до 9 утра. Дневная температура в столице, по данным этого ресурса, от +22 до +24.

Прогноз на 23 августа

В воскресенье, грозовые дожди обещают только на западе Украины - в Луцкой, Закарпатской, Львовской области. На остальной территории переменная облачность без осадков. Дневная температура +24...+28.

В Киеве будет солнечно. Днем воздух прогреется до +26...+28.

Погода 23 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода на День независимости 24 августа

По прогнозу Укргидрометцентра, в выходной День Независимости дожди обещают на севере, западе и в центре - Луцк, Ровно, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск, Ужгород, Черновцы, Хмельницкий, Винница, Житомир. На остальной территории - переменная облачность без осадков.

В тех регионах, где пройдет дождь, обещают +21...+26 днем. На остальной территории немного жарче: до +27...+29.

В Киеве на День Независимости прогнозируют жаркий день без осадков до +28 днем.

При этом сайт Sinoptik не исключает, что во второй половине дня в Киеве пойдет дождь.