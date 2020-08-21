С 1 сентября Венгрия намерена ужесточить правила пересечения границы, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Такое заявление сделал премьер-министр Виктор Орбан во время выступления по государственному радио, передает Hirado.

Орбан объяснил, что в сентябре для Венгрии главное открыть школы и детские сады, поэтому нужно сделать все, чтобы не допустить распространения эпидемии.

"Я призываю всех с надлежащей осторожностью не бронировать жилье на юге после 1 сентября, так как это может противоречить мерам по охране границы", - заявил венгерский премьер.

По его словам, с сентября будет изменена существующая система классификации "безопасности" стран. Орбан считает, что в Венгрии ситуация с коронавирусом обстоит лучше, чем во многих других странах.

"По сравнению с венгерской ситуацией, эпидемическая ситуация в большинстве стран ухудшается. Наибольшей угрозой остается угроза занесения вируса", - сказал венгерский премьер.

Согласно действующим правилам, выехавшим за пределы Венгрии при возвращении из стран с высоким уровнем инфицирования необходимо пройти двухнедельный карантин либо предоставить два негативных теста на коронавирус.

Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав показал статистику распространения коронавируса по регионам Украины на 21 августа.

Также мы сообщали, что Львовский горсовет отменил заседание из-за вспышки коронавируса.