Прокуратура Киева разоблачила группу, которая через Украину переправляла нелегалов из России в Европу
Прокуратура Киева сообщила о подозрении двум людям, которые переправляли нелегалов из России через Украину в страны Европейского Союза. Они на собственных машинах доставляли мигрантов в арендованные квартиры, обеспечивали их проживание, быт и питание.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы, в пятницу, 21 августа.
"Досудебным расследованием установлено, что на территории города Киева и других регионов Украины функционировала преступная группа, деятельность которой заключалась в организации незаконного перемещения нелегальных мигрантов с территории Российской Федерации в Украину, а затем в страны ЕС", - говорится в сообщении.
Как сообщается, участники группы на собственных автомобилях доставляли мигрантов в арендованные квартиры и обеспечивали их проживание, быт и питание. После этого они перевозили мигрантов в западные области Украины с целью незаконной переправки через госграницу.
Киевская прокуратура №6 сообщила о подозрении двум лицам, "которые занимались незаконной переправкой нелегалов через государственную границу Украины в страны Евросоюза вне пунктов пропуска (ч.3 ст.332 УК Украины)".
Также правоохранители провели 20 обысков на территории Киева, Закарпатской, Одесской и Хмельницкой областей. В результате они изъяли мобильные терминалы, компьютерную технику, банковские карточки и другие вещественные доказательства.
Ранее мы сообщали, что правоохранители сообщили о подозрении выходцу из Узбекистана, который незаконно переправлял нелегалов из Восточной Азии в ЕС.
Также писали, что в Италии арестовали украинцев, перевозивших на яхте нелегалов в Европу.