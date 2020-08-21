Прокуратура Киева сообщила о подозрении двум людям, которые переправляли нелегалов из России через Украину в страны Европейского Союза. Они на собственных машинах доставляли мигрантов в арендованные квартиры, обеспечивали их проживание, быт и питание.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы, в пятницу, 21 августа.

"Досудебным расследованием установлено, что на территории города Киева и других регионов Украины функционировала преступная группа, деятельность которой заключалась в организации незаконного перемещения нелегальных мигрантов с территории Российской Федерации в Украину, а затем в страны ЕС", - говорится в сообщении.

Как сообщается, участники группы на собственных автомобилях доставляли мигрантов в арендованные квартиры и обеспечивали их проживание, быт и питание. После этого они перевозили мигрантов в западные области Украины с целью незаконной переправки через госграницу.

Киевская прокуратура №6 сообщила о подозрении двум лицам, "которые занимались незаконной переправкой нелегалов через государственную границу Украины в страны Евросоюза вне пунктов пропуска (ч.3 ст.332 УК Украины)".

Также правоохранители провели 20 обысков на территории Киева, Закарпатской, Одесской и Хмельницкой областей. В результате они изъяли мобильные терминалы, компьютерную технику, банковские карточки и другие вещественные доказательства.

Ранее мы сообщали, что правоохранители сообщили о подозрении выходцу из Узбекистана, который незаконно переправлял нелегалов из Восточной Азии в ЕС.

Также писали, что в Италии арестовали украинцев, перевозивших на яхте нелегалов в Европу.