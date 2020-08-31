В сентябре в Украине подорожает газ для населения, дети пойдут в школы и стартует местная предвыборная кампания.

Собрали самое важное, что изменится в сентябре 2020 года в Украине.

Цена на газ

С 1 сентября газ для населения в рамках месячного контракта подорожает на 45% - с 2,59 грн до 4,7 грн за куб. м. По годовому контракту его цена увеличится на 10% - с 4,73 грн до 5,24 грн за кубический метр.

Как сообщили в "Нафтогазе", рост цен обусловлен повышением стоимости газа на европейских газовых хабах, которое традиционно проходит накануне отопительного сезона.

Повышение минималки

Владимир Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен с 1 сентября. Ранее она составляла 4723 грн, то есть повысили менее, чем на 300 грн.

Повышение "минималки" с сентября является первым этапом. Вторым станет ее повышение с 2021 года до 6 тысяч гривен, а в течение 2021 года минимальная зарплата должна вырасти до 6,5 тысяч гривен. Но это пока планы.

С учетом роста минимальной зарплаты Кабмин увеличил должностные оклады. , а предприниматели готовятся к повышению единого налога и ЕСВ.

Ранее мы разбирались, что означает новая минималка в 5 тысяч гривен. Это нововведение с одной стороны приурочили под местные выборы. С другой - им прикрыли ратификацию кредитного меморандума с Евросоюзом, под который Украина обязалась на ряд шагов по сдаче национального суверенитета.

Границы и карантин

В августе Кабмин принял решение запретить въезд для всех иностранцев, начиная с 00:00 28 августа до 00:00 28 сентября. Исключение сделали для родственников первой линии, тех, кто имеет разрешение на работу, кто следует через Украину транзитом, студентов, спортсменов, беженцев и др.

Запрет согласовали накануне массового паломничества хасидов в Умань на праздник Рош-ха-Шана, который отмечают в сентябре. Многие из них приезжали уже в августе и в этом году пытаются прорваться, несмотря на запрет.

Вместе с тем, с 1 сентября, изменятся условия въезда украинцев в другие страны. Так, с 1 сентября Венгрия вводит запрет на въезд для иностранцев, но сохранит транзит для украинцев, если они выполнят ряд условий. Среди них - согласие пройти проверку на Covid-19 .

С 1 сентября усложнится въезд туристов в Египет. От граждан Украины старше 6 лет будут требовать отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19, хотя раньше можно было въезжать без справки. Тест нужно делать не позднее, чем за 48 часов до прибытия. В Египте ранее рассказали о том, какой должна быть справка для въезда.

Списки зачисленных в вузы

В сентябре станут известны результаты вступительной кампании. Списки зачисленных студентов вузы обнародуют 5 сентября.

В электронном кабинете поступающего статус заявления изменится на "Включено до наказу". Если рекомендованный к зачислению абитуриент не принес документы, например, предпочтя другой вуз, то статус изменится на "Исключен из списка рекомендованных".

До 30 сентября в вузы зачислят тех, кто будет учиться на контракте.

Новый учебный год

Школьники с 1 сентября вернутся за парты. В учебных заведениях вводят такие санитарные нормы, как измерение температуры перед уроками, санитайзеры, учителя должны будут носить маски на переменах. Если кто-то из учеников заболеет - на самоизоляцию отправят весь класс.

В киевских школах, чтобы уменьшить, количество учеников в классе, родителям на выбор предлагают либо посменное обучение, либо разделить класс на группы, которые будут посещать занятия в разные дни.

Школы заработают в условиях карантина. Фото: Global Look Press

Исключение сделают для "красных" регионов. Из-за коронавируса дети там будут учиться дистанционно. В некоторых регионах, например, в Ивано-Франковске, решили продлить летние каникулы до 11 сентября.

Местные выборы

ЦИК объявила старт избирательного процесса местных выборов с 5 сентября. Само голосование состоится 25 октября.

Ранее мы разбирались, по каким правилам пройдут грядущие местные выборы. Так, порог "пропорционалки" опустили с городов с количеством избирателей 90 тысяч и более до населенных пунктов с числом избирателей от 10 тысяч. Это означает, что советы в небольших городках и даже крупных поселках будут избирать по партийным спискам.

Примечательно, что избирательную квоту для местных выборов оставили 25%. Чтобы надеяться на мандат, кандидату нужно набрать голосов не менее 25% от избирательной квоты. Такие участники выборов перемещаются на начало списка, а под ними будут кандидаты, не набравшие 25% от квоты, в порядке, установленном партией при формировании избирательного списка.

В свою очередь правила двух туров для избрания мэров распространили на города с числом избирателей свыше 75 тысяч. Кандидатами в мэры могут быть и самовыдвиженцы. Можно баллотироваться сразу и на пост сельского/поселкового/городского головы и в совет этой же общины.

Новые правила кредитных лимитов на карточках

С 1 сентября банки должны будут заранее информировать клиентов о кредитном лимите или его изменении, а также указывать его отдельно от собственных средств клиента, поскольку Нацбанк изменит правила кредитных лимитов.

Банки должны будут указывать отдельно собственные средства и отдельно сумму кредитного лимита, чтобы не было путаницы и бессознательного пользования кредитом.

Также банки должны будут заранее уведомлять клиента об установлении, уменьшении или увеличении кредитного лимита и указывать реальную годовую ставку по кредиту.

Кроме того, на сайтах банков должны заработать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит.

"Пакеты малыша" по-новому

В сентябре заработает новый механизм получения денежной компенсации единовременного пособия - "пакет малыша". Родителям выдадут банковские карты со специальным режимом использования. Текущий счет получателю денежной компенсации откроет Приватбанк.

Для этого родители должны обратиться в подразделение соцзащиты населения. После зачисления средств их можно будет израсходовать исключительно на покупку детских товаров или товаров для роженицы в магазинах и интернет-магазинах, которые присоединились к реализации пилотного проекта. Средства можно будет потратить в течение года со дня начисления.

Осенний график КПВВ на Донбассе

Пункты пропуска на Донбассе с 1 сентября переходят на осенний режим работы с 07:00 до 18:30. При этом на неподконтрольную территорию будут пропускать до 18:00. Таким образом время работы КПВВ сокращается на 2,5 часа в день, поскольку летом пункты пропуска открывались в 06:00 и закрывались в 20:00.

По осеннему графику будут функционировать КПВВ "Марьинка", КПВВ "Новотроицкое", КПВВ "Станица Луганская".