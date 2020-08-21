Анатолий Калиниченко,заместитель главного врача омской больницы, где находится российский оппозиционный политик Алексей Навальный, заявил, что его предположительный диагноз уже сообщили его супруге.

Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Также Анатолий Калиниченко заявил, что на сегодня по результатам проведенных исследования ядов в крови или моче Навального не выявлено.

"В Москве проходит исследование на возможность отравления. В крови и моче ядов не обнаружено. Мы не считаем, что пациент перенес отравление. Практически имеем полный диагноз с осложнениями. К сожалению, его не могу озвучить. Жене и брату мы назвали диагноз устно. В настоящее время состояние пациента нестабильно", - заявил Анатолий Калиниченко.

Напомним, Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете Томск-Москва, борт совершил вынужденную посадку в Омске, где политика доставили в больницу.

Алексей Навальный впал в кому, врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое. Команда Навального утверждает, что политика отравили. Жена политика хочет транспортировать его в Германию, так как не доверяет омской больнице, однако, несмотря на то, что медицинский самолет уже прибыл в город, врачи перемещение пациента не позволяют.

"Страна" подробно разбиралась, что случилось с российским оппозиционером Навальным.