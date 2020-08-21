"Это не яд". Врачи поставили полный диагноз Навальному и сообщили об этом его жене
Анатолий Калиниченко,заместитель главного врача омской больницы, где находится российский оппозиционный политик Алексей Навальный, заявил, что его предположительный диагноз уже сообщили его супруге.
Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.
Также Анатолий Калиниченко заявил, что на сегодня по результатам проведенных исследования ядов в крови или моче Навального не выявлено.
"В Москве проходит исследование на возможность отравления. В крови и моче ядов не обнаружено. Мы не считаем, что пациент перенес отравление. Практически имеем полный диагноз с осложнениями. К сожалению, его не могу озвучить. Жене и брату мы назвали диагноз устно. В настоящее время состояние пациента нестабильно", - заявил Анатолий Калиниченко.
Напомним, Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете Томск-Москва, борт совершил вынужденную посадку в Омске, где политика доставили в больницу.
Алексей Навальный впал в кому, врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое. Команда Навального утверждает, что политика отравили. Жена политика хочет транспортировать его в Германию, так как не доверяет омской больнице, однако, несмотря на то, что медицинский самолет уже прибыл в город, врачи перемещение пациента не позволяют.
"Страна" подробно разбиралась, что случилось с российским оппозиционером Навальным.