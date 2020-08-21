Утром в пятницу, 21 августа, в Беларуси начались допросы членов Координационного совета оппозиции. К зданию Следственного комитета в Минске уже прибыл юрист Максим Знак.

Об этом сообщает Telegram-канал Nexta Live.

Подъезды к Следственному комитету оцеплены. Возле забора у здания собрались люди.

Напомним, что ранее Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в связи с созданием Координационного совета оппозиции по статье о захвате власти. А член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, юрист Максим Знак заявил, что организация продолжит свою работу несмотря на уголовное преследование.

Отметим, что в Координационный совет по передачи власти также вошла лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, уволенный директор Купаловского театра Павел Латушко, активист Минского тракторного завода Сергей Дылевский, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова и другие.