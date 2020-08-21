С 21 августа Словения внесла Украину в список стран "красной" зоны, люди, прибывающие из которых, должны пройти обязательную двухнедельную самоизоляцию.

Об этом свидетельствует данные на сайте словенского правительства.

Так, с 06:00 21 августа на 14-дневную самоизоляцию должны отправиться все, кто прибывает в Словению из Украины, кроме отдельных категорий граждан, в отношении которых действуют другие правила.

В "красном списке" Словении - 74 государства. Кроме Украины, в него входят Россия, Молдова, Сербия, Черногория, Хорватия, Албания, Бельгия и другие.

В "зеленом списке" Словении 19 стран, по возвращении из которых самоизоляция не нужна. Среди них - Эстония, Латвия, Словакия, Литва.

Напомним, с 1 сентября в Египет перестанут пускать туристов без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

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