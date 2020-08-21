Специальный медицинский самолет, который утром 21 августа вылетел из Германии за российским оппозиционером Алексеем Навальным, уже приземлился в Омске. Впрочем, местные врачи запретили транспортировать политика. По мнению супруги оппозиционера они хотят, чтобы химическое вещество, которым он отравился, вышло из организма.

Об этом передает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter.

"Мы считаем, конечно, что это (отказ в транспортировке) сделано для того, чтобы то химическое вещество, которое находится в организме у Алексея, исчезло. Поэтому его, конечно, не выдают... Он не в очень хорошем состоянии и мы, конечно, не можем доверять этой больнице и мы требуем, чтобы его нам выдали и мы смогли лечить его в независимой клинике, врачам которой мы доверяем", - сказала Юлия Навальная.

Заявление для прессы от директора ФБК Ивана Жданова и жены Алексея Юли Навальной pic.twitter.com/FRi9NjSdvZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Напомним, Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете Томск-Москва, борт совершил вынужденную посадку в Омске, где политика доставили в больницу.

Алексей Навальный впал в кому, врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое. Команда Навального утверждает, что политика отравили, впрочем, врачи окончательный диагноз так и не поставили. А утром 21 августа директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов рассказал, что, по словам сотрудника полиции в больнице, в организме Алексея Навального обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих.

"Страна" подробно разбиралась, что случилось с российским оппозиционером Навальным.