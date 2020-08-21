Сотрудник Службы внешней разведки (СВР) и бывший пограничник незаконно вывозили боеприпасы из района проведения Операции объединенных сил (ООС). В пятницу, 21 августа, следователи Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили преступную схему и изъяли оружие. В настоящее время, ведется следствие.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в своем Telegram-канале.

"Полковник СВР по указанию бывшего военнослужащего Государственной пограничной службы, незаконно вывозил боеприпасы из района проведения ООС. Как установило следствие, боеприпасы были украдены бывшим пограничником при прохождении им службы в 2015-2017 годах, и хранились в арендованном им гараже в Северодонецке", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, во время обыска в служебном автомобиле сотрудника СВР изъяли почти шесть тысяч патронов калибра 5.45, более четырех тысяч патронов калибром 7.62, 4 гранаты РПГ-26, одну ручную противотанковую гранату РПГ-22, пять унифицированных запалов ручных гранат, пять гранат РГД-5 и гранату Ф-1.

В настоящее время, мужчинам сообщили о подозрении в незаконном обращении с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УКУ). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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