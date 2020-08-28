Сегодня православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы, которое также называют Второй Пасхой и-за особого почитания среди верующих. В этот день принято было посещать храм, устраивать семейные застолья, свататься и планировать свадьбу.

Успение - один из 12 великих церковных праздников, его еще называют двунадесятым. Он имеет свою историю и традиции празднования, о которых расскажем подробнее.

История и значение праздника

О времени и месте, когда святая Мария отошла ко Христу, мы узнаем по большей части из апокрифов. Так, продолжительное время после вознесения своего сына Мария жила в Гефсимании, на попечении апостола Иоанна. Богоматерь проповедовала веру наравне с апостолами. О своей предстоящей земной кончине она узнала от Архангела Гавриила, который ранее возвещал ее и о рождении ребенка. В трехдневный срок все апостолы, кроме Фомы, успели приехать в Иерусалим из разных стран, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии.

Ее похоронили в гробнице ее родителей, праведных Иоакима и Анны. После погребения вход в пещеру закрыли камнем. На третий день с Богородицей приехал проститься апостол Фома. Когда гроб открыли, то тела в нем не оказалось, в нем была лишь плащаница.

В настоящее время на месте погребения Богородицы находится церковь Успения Пресвятой Девы, куда съезжаются паломники всего мира.

В иконографии часто у гроба Богоматери изображен Иисус, держащий на руках чистую душу, как прежде она держала младенца на руках. Этот образ символизирует рождение в новую жизнь и подчеркивает торжество праздника.

Икона Успения Пресвятой Богородицы в монастыре Ставроникита, на Афоне (автор: Феофан Критский)

Успение, хоть и означает смерть и кончину, считается праздником, поскольку Христос победил смерть, даровав каждому человеку путь спасения, а также потому, что переход Божьей матери Марии на небо происходил через Усыпание - то есть сон или мирную кончину. Отсюда и двоякое ощущение праздника: грусть и печаль от расставания, а также радость от перехода в иной мир, в жизнь вечную. Успением Богородица объяла всех людей на земле, включая грешников, своей необъятной любовью, словно покровом.

За день до праздника, 27 августа, оканчивается единственный из церковных постов, посвященный Богородице, который духовно подготавливает верующих к празднику. Однако в том случае, если праздник выпадает на среду (как в этом году), верующие все равно не едят мясо и молочные продукты - только рыбу и немного вина. То есть все ограничения в еде снимаются 29 августа.

Наши предки почитали этот праздник настолько сильно, что называли его Богородичной или Второй Пасхой.

Церковные традиции

В Украине Успению Богородицы посвящены Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская лавры, во всех трех сегодня отмечают престольный праздник. В Киеве также есть ряд храмов в честь Успения Пресвятой Богородицы. В праздник священнослужители проводят богослужения в голубых одеждах, который считается одним из цветов Богоматери.

Праздничная служба начинается 27 августа со всенощного бдения, когда верующим выносят плащаницу с изображением Богородицы. С ней совершают крестный ход вокруг церкви, после чего всех молящихся помазывают елеем. Праздник восхваляется особенным песнопением.

28 августа уже совершается праздничная служба. Икона Успения Богородицы помогает избавиться от болезней и сглаза, принять правильное решение, найти выход из сложной ситуации. У иконы просят об укреплении веры, защите детей, об избавлении страха перед смертью.

Народные традиции, что можно и нельзя делать в праздник

В народе праздник совпадает с окончанием полевых работ и сбором урожая в садах, когда на деревьях остаются только зимние сорта яблок и груш. Иногда Успение называют Первой Пречистой, по случаю которого в деревнях устраивали "успенский" пир. Каждый, кто приходил в гости, приносил свое угощение ко столу, заранее освященное в церкви.

Август богат на фрукты и овощи

Начинали праздновать вечером, потому что еще утром все вместе заканчивали работу в поле. Впрочем, слишком шумные гулянья не устраивали, чтобы не навлечь напасть.

С окончанием Успенского поста начиналась пора свадеб. Девушки и сами присматривали себе женихов. Считалось плохой приметой не найти пару до Успения. А сватовство именно 28 августа предвещало счастливую и долгую супружескую жизнь.

В праздник нельзя было обувать старую или неудобную обувь, чтобы избежать жизненных трудностей. Также не ходили босыми по росе, чтобы не собрать на ноги все болезни с травы. Считалось, что в этот день земля скорбит по Богородице.

В праздник нельзя было конфликтовать и ссориться, желать другому зла, резать ножом продукты (например, хлеб ломали руками), работать с острыми инструментами в земле или разжигать костер, чтобы не навлечь беду. Незамужним девушкам нельзя было стричь волосы, чтобы не испортить судьбу.

По погодным приметам на Успение определяли, какой будет осень. Иней на деревьях - к скорым морозам, а туман - к потеплению. Если в небе появится радуга - к теплой осени; много паутины - к морозной и малоснежной зиме; если водоемы укрыты статичной гладью, осень будет безветренной, а зимой не будет метелей.