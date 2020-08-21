Минздрав показал статистику распространения коронавируса по регионам Украины на 21 августа
В Украине второй день подряд число новых случаев коронавируса, выявленных за сутки, держится на уровне выше двух тысяч. Вчера больше всего пациентов обнаружили в Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в Telegram-канале "Коронавирус-инфо".
Всего в Украине зафиксировано 100 643 (+2 106) лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 2 207 летальных (+23), 51 078 пациентов выздоровели (+637).
Статистика распространения коронавируса по регионам на 21 августа:
Винницкая область - 3478 (+73),
Волынская область - 4989 (+60),
Днепропетровская область - 1894 (+21),
Донецкая область - 1183 (+27),
Житомирская область - 2695 (+98),
Закарпатская область - 6771 (+109),
Запорожская область - 1234 (+21),
Ивано-Франковская область - 7462 (+172),
Кировоградская область - 751 (+2),
Киев - 11328 (+156),
Киевская область - 4805 (+78),
Львовская область - 12793 (+162),
Луганская область - 213 (+9),
Николаевская область - 912 (+19),
Одесская область - 5578 (+170),
Полтавская область - 614 (+20),
Ровенская область - 8238 (+147),
Сумская область - 1124 (+46),
Тернопольская область - 4301 (+185),
Харьковская область - 7033 (+184),
Херсонская область - 329 (+8),
Хмельницкая область - 1828 (+60),
Черновицкая область - 8505 (+208),
Черкасская область - 1219 (+19),
Черниговская область - 1366 (+52)
Напомним, Львовский горсовет отменил заседание из-за вспышки коронавируса.
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