В Украине второй день подряд число новых случаев коронавируса, выявленных за сутки, держится на уровне выше двух тысяч. Вчера больше всего пациентов обнаружили в Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в Telegram-канале "Коронавирус-инфо".

Всего в Украине зафиксировано 100 643 (+2 106) лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 2 207 летальных (+23), 51 078 пациентов выздоровели (+637).

Статистика распространения коронавируса по регионам на 21 августа:

Винницкая область - 3478 (+73),

Волынская область - 4989 (+60),

Днепропетровская область - 1894 (+21),

Донецкая область - 1183 (+27),

Житомирская область - 2695 (+98),

Закарпатская область - 6771 (+109),

Запорожская область - 1234 (+21),

Ивано-Франковская область - 7462 (+172),

Кировоградская область - 751 (+2),

Киев - 11328 (+156),

Киевская область - 4805 (+78),

Львовская область - 12793 (+162),

Луганская область - 213 (+9),

Николаевская область - 912 (+19),

Одесская область - 5578 (+170),

Полтавская область - 614 (+20),

Ровенская область - 8238 (+147),

Сумская область - 1124 (+46),

Тернопольская область - 4301 (+185),

Харьковская область - 7033 (+184),

Херсонская область - 329 (+8),

Хмельницкая область - 1828 (+60),

Черновицкая область - 8505 (+208),

Черкасская область - 1219 (+19),

Черниговская область - 1366 (+52)

Напомним, Львовский горсовет отменил заседание из-за вспышки коронавируса.

Также мы писали о том, почему Украина побила новый рекорд по коронавирусу и что с этим делать.