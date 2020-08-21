Соединенные Штаты Америки больше не требуют участия Китая в переговорах по ядерному разоружению с Российской Федерацией.

Об этом со ссылкой на спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли сообщает Axios.

В ходе переговоров, которые возобновились в августе, с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым в Вене, по словам Биллингсли, "произошел сдвиг". По его словам, Москва хочет продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), и Вашингтон в целом не против это сделать, если российская сторона поддержит выработку более амбициозной договоренности.

Также Биллинсли добавил, что договор должен сдерживать Китай, который лишь "наращивает свой потенциал". Однако США отказались требовать присутствия Пекина на переговорах.

Сообщается, что администрация президента США Дональда Трампа теперь намерена достичь политического соглашения с РФ, а после этого надавить на Китай с целью его присоединения к переговорам, а в дальнейшем - и самому договору.

Биллингсли добавил, что представил Рябкову условия заключения договоренности на основании "ясного мандата", сформулированного для команды американских переговорщиков Трампом. Спецпредставитель американского лидера также отметил, что сейчас "мяч на стороне России".

Ранее мы писали, что в июле состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Стороны обсудили стратегическую стабильность и контроль над вооружениями.

Также сообщали, что на переговорах, в конце июля, между США и Российской Федерацией по контролю над ядерным вооружением стороны обсудили последнее действующее между странами двустороннее соглашение - договор СНВ-3.