В России продолжает развиваться непонятная история с отравлением главного оппозиционера Алексея Навального. Несмотря на то, что родные политика подписали все документы, а Германия уже направила за ним самолет, врачи в Омске не дают разрешения на его транспортировку.

Главный врач омской больницы Александр Мураховский заявил, что состояние Навального хоть и улучшилось, но оно нестабильно и не позволяет его транспортировать.

Об этом передает РИА "Новости" в своем Telegram-канале.

"Консилиум счел, что транспортировка Навального преждевременна, надо добиться полной стабилизации пациента. Кроме того, рассматриваются пять рабочих диагнозов по состоянию Навального, но пока врачи их не называют. Анализы для постановки диагноза врачи планируют проводить еще двое суток", - идет речь в сообщении.

Так же главврач омской больницы не считает, что специалисты из клиник Бурденко и Пирогова чем-то могут уступать немецким коллегам.

Ранее "Страна" сообщала, что в организме Навального нашли яд, который опасен для окружающих.