Бывший кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская выпустила очередное обращение к рабочим белорусских предприятий "БелaрусьКалия", "МТЗ", "Гродно Азота" и других. Она призвала продолжать забастовки, чтобы "прекратить насилие" и "провести прозрачные, свободные и честные выборы".

Видеообращение опубликовано 21 августа в YouTube.

"Будущее Беларуси, а значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас - продолжайте и расширяйте забастовки. Не ведитесь на запугивания. Объединяйтесь", - сказала Тихановская.

Она добавила, что призывает продолжать забастовки, чтобы "освободить политических заключенных".

Видео: YouTube/ Страна для жизни

Напомним, после объявления официальных итогов выборов президента Беларуси, которые прошли 9 августа, Тихановская подала жалобу в ЦИК, заявив, что не признает этих результатов. Однако комиссия, которая огласила победу Лукашенко с более 80% голосов, отклонила жалобу.

Так же мы писали, что штаб Светланы Тихановской призвал к всеобщей забастовке, чтобы добиться отставки нынешнего главы государства Александра Лукашенко.

Кроме того, в середине августа штаб Тихановской начал формировать Координационный совет по передаче власти в республике. Уже опубликовали список его членов. В него вошли политики, журналисты, бизнесмены, юристы и деятели культуры. Пока в нем находятся 32 человека.