Сегодня утром, 21 августа, врачи в Омске запретили транспортировать Алексея Навального, несмотря на то что из Германии за ним вылетел специальный самолет, который в эти минуты уже пересек Уральские горы.

После этого директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов вышел к прессе и сделал заявление.

"Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов вышел к прессерассказал, что только что сотрудник полиции в больнице сообщил, что в организме Алексея Навльного обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих. Название не говорят, потому что это якобы является "тайной следствия". Врачи не реагируют на сообщение", - написала Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального в Twitter.

Заявление для прессы от директора ФБК Ивана Жданова и жены Алексея Юли Навальной pic.twitter.com/FRi9NjSdvZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Ранее "Страна" сообщала, что врачи не знают диагноз Навального, но это не инсульт, инфаркт, коронавирус или отек мозга.