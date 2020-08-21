В Украине, по состоянию на утро пятницы, 21 августа, зафиксировано 2 106 новых случаев заражения сутки Covid-19.

Таким образом, общее число зараженных перевалило за показатель в 100 000 и выросло в стране до отметки в 100 643 человека. Вчера, 20 августа, в Украине было зафиксировано 98 537 заболевших.

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончалось 2 207 пациентов с этим диагнозом (+ 23 за сутки). Выздоровели уже 51 078 жителей страны (+ 637 за сутки). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине по последним данным составляет 47 358 (+ 1 146 за сутки).

Напомним, в материале "Выше двух тысяч в день" мы выяснили, почему Украина побила новый рекорд по коронавирусу и что с этим делать.

Также добавим, что у Кличко призвали киевлян делать прививки от гриппа из-за коронавируса, а в Харьковской области готовят сотни дополнительных коек для больных с коронавирусом.