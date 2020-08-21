С началом нового учебного года, в школьных столовых запрещена организация питания учеников по типу "шведского стола". Между столами должна соблюдаться социальная дистанция, а повара обязаны работать в защитных масках и одноразовых перчатках.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки сообщают "Украинские новости".

Так, в школах должны быть составлены графики питания, расстояние между столами должно составлять не менее полутора метров, а за столом могут находится не более четырех человек.

Повара будут работать в защитных масках и одноразовых перчатках, а работники, которые выдают блюда или осуществляют расчет, дополнительно будут иметь защитные очки или щиток.

Напомним, что, по словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, дети пойдут в школы уже с первого сентября. Исключением станут города или районы, где будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности.

Также мы писали, что в школах "оранжевой" карантинной зоны учителей обяжут вести уроки в защитном щитке.