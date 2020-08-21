Сегодня утром, 21 августа, Германия направила специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в коме, чтобы забрать российского оппозиционера Алексея Навального, который вчера в бессознательном состоянии был доставлен в больницу Омска с подозрением на отравление.

Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на немецкие СМИ, которые утверждают, что ранее российской стороной были выданы все необходимые разрешения на транспортировку Навального из России. Он может быть доставлен в Германию сегодня же и лечиться в берлинской больнице "Шарите". Стоимость перелета и лечения будут оплачиваться частными лицами.

В то же время, пресс-служба Минздрава Омской области сообщила, что врачи омской больницы скорой медицинской помощи совместно с прибывшими специалистами из Москвы проводят в настоящее время консилиум по состоянию Навального.

"С московскими специалистами сейчас идет консилиум, они здесь. В рамках расширенного консилиума осматривают пациента. После осмотра они примут какое-то решение, транспортабелен он или нет", - сказала представитель пресс-службы.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в своем Twitter заявила, что врачи сочли состояние Навального нетранспортабельным.

"Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное. Решения родственников для его перевозки недостаточно. Запрет на перевозку Алексея означает прямую угрозу его жизни. Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно", - написала Ярмыш.

Напомним, оппозиционеру стало плохо в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Навальный был госпитализирован. По данным его пресс-секретаря Киры Ярмыш, Навальный ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.