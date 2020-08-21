Фуникулер был на ремонте 20 дней, фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua

Сегодня, 21 августа в 12:00 киевский фуникулер вновь возобновит свою работу после планового ремонта, который длился двадцать дней. 

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев в соцсети.

"Специалисты провели ремонт в машинном зале, заменили шпалы и отремонтировали контактную сеть. Заменены так же колеса вагонов и частично обшивка. Проведена проверка систем безопасности. Вагоны успешно прошли испытания под большой нагрузкой.

Напоминаем, что в фуникулере, как во всем общественном транспорте столицы, действует обязательный масочный режим. Берегите себя и не подвергайте опасности других", - написал Александр Густелев.

Фуникулер в Киеве начнет работу в 12.00 21 августа

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве поймали и арестовали до суда лжеминера столичного фуникулера, который угорожал взорвать достопримечательность.

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