Сегодня, 21 августа в 12:00 киевский фуникулер вновь возобновит свою работу после планового ремонта, который длился двадцать дней.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев в соцсети.

"Специалисты провели ремонт в машинном зале, заменили шпалы и отремонтировали контактную сеть. Заменены так же колеса вагонов и частично обшивка. Проведена проверка систем безопасности. Вагоны успешно прошли испытания под большой нагрузкой.

Напоминаем, что в фуникулере, как во всем общественном транспорте столицы, действует обязательный масочный режим. Берегите себя и не подвергайте опасности других", - написал Александр Густелев.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве поймали и арестовали до суда лжеминера столичного фуникулера, который угорожал взорвать достопримечательность.