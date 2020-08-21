Вчера, 20 августа, в Пресненском суде Москвы прошло очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Главным событием дня стали показания свидетеля защиты Александра Кобца, который уверял, что за рулем авто находился не сам подозреваемый актер, а другой человек.

Однако суд отказался приобщать эти показания к делу, так как выяснилось, что у свидетеля серьезные проблемы со зрением. Александр Кобец практически слеп на один глаз и к тому же в момент ДТП уже выпил много пива.

Об этом передает Gazeta со ссылкой на РИА "Новости".

Напомним, Михаил Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался Сергей Захаров, водитель фургона, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" сообщала, что жена Ефремова заявила, что он не признавал вину в ДТП.