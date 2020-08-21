Вчера, 20 августа, в руки украинских пограничников попалась крупная партия контрабандного янтаря, которую хотели переправить в Венгрию в специальном тайнике под днищем автобуса. Общий вес изъятого янтаря составил 111 килограмм.

Об этом передает пресс-служба ГПСУ.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Тиса" на украино-венгерской границе.

Фото: dpsu.gov.ua

"Во время осмотра автобуса марки "Vanhool" украинской регистрации, который осуществлял нерегулярные перевозки в Венгрию, пограничный наряд заметил тайник. В конструктивных полостях над левым передним колесом был оснащен тайник, в котором находилось 15 мешков с камнями янтаря различных фракций. Общий вес обнаруженного составляет около 111 кг", - рассказали пограничники.

По данному факту в ГУ НП Закарпатской области направлено сообщение по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 240-1 УК "Нарушение правил охраны или использования недр".

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине впервые в истории выдали разрешения на законную добычу янтаря.