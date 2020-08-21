Вчера, 20 августа, в Турции был убит известный вор в законе Лоту Гули (азербайджанец Надир Салифов). Эта смерть неизбежно приведет к разборкам и переделу сфер криминального влияния в Украине.

Об этом заявил бывший первый замглавы Нацполиции Украины, а ныне ректор Одесского госуниверситета внутренних дел Вячеслав Аброськин в интервью Obozrevatel.

"Я могу сказать, что среди азербайджанцев такого сильного вора в законе на сегодня больше нет. Ту преступную иерархию, которую он построил в Украине, вряд ли теперь кто-то сможет поддержать.

Я думаю, что выстроенная Гули структура распадется. Мелкие уголовные авторитеты, которые контролировали определенные направления, смогут это продолжать и в дальнейшем. Но думаю, что в основном они потеряют контроль над некоторыми направлениями преступной деятельности: рынками, вымогательством и так далее", - рассказал Вячеслав Аброськин.

Так же генерал полиции заявил о том, что Гули действительно был очень сильной фигурой, и что все воры в законе, которые находились и находятся в Украине, просто панически его боялись.

Ранее "Страна" сообщала, что в Анталье застрелили авторитета Лоту Гули, который организовал избиение украинского вора в законе Недели.