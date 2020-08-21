Президент Дональд Трамп внимательно следил за съездом Демократической партии США, которая назвала Джо Байдена своим кандидатом на выборах президента США и теперь активно критикует своего главного конкурента.

На своем предвыборном митинге в Пенсильвании Дональд Трамп обрисовал сторонникам жуткую перспективу в случае победы Байдена.

Президент США пророчит стране "дымящиеся развалины", жестокую анархию и "залитые кровью тротуары" в случае прихода в Белый дом своего главного конкурента.

"Если вы хотите увидеть свою жизнь во время президентства Байдена, подумайте о тлеющих руинах в Миннеаполисе, жестокой анархии Портленда, залитых кровью тротуарах Чикаго", - заявил Трамп своим избирателям в Пенсильвании.

Напомним, что 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп захотел обнулить свой первый срок и потом стать президентом в третий раз.