Экипаж МКС изолируется на три дня в российском модуле "Звезда" на время поиска утечки воздуха в американском сегменте.

Об этом сообщил Роскосмос.

"По данным Главной оперативной группы управления российского сегмента МКС, в пятницу члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента", - говорится в сообщении.

Данная процедура отражена в бортовой документации и является совместным решением групп управления американского и российского сегмента Международной космической станции. В период пребывания на российском сегменте экипажем запланировано проведение штатных работ.

В Роскосмосе отметили, что никакой угрозы для экипажа и станции нет.

Ранее "Страна" сообщала, что в Роскосмосе отчитались о снижении орбиты МКС почти на километр.

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