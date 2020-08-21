В сети интернет опубликована инструкция к первой в мире зарегистрированной вакцине от коронавируса, которую разработали в России. Из нее можно узнать об эффективности и безопасности препарата.

Согласно инструкции, вакцина имеет название "Спутник-V" (коммерческое название Гам-КОВИД-Вак) в честь первого спутника.

Также во вкладыше к препарату сказано, что в первые несколько дней после вакцинации можно ожидать местные реакции (покраснение, отек, зуд) в области укола и "гриппоподобный симптом", реже - аллергические реакции и нарушение пищеварения. Но все они сходят на нет в течение еще нескольких дней. Большинство нежелательных явлений, возникающих в ответ на введение Гам-КОВИД-Вак, авторы инструкции сочли частыми (более чем 1 раз из 100) или очень частыми (более чем 1 раз из 10).

Противопоказания введения вакцины:

гиперчувствительность к компонентам препарата;

тяжелые аллергические реакции;

острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических болезней (в этих случаях следует прививаться только через 2-4 недели после выздоровления);

беременность и грудное вскармливание;

возраст до 18 лет.

Риск передозировки крайне низкий. А взаимодействие вакцины с другими препаратами не изучалось.

Срок годности российского препарата составляет полгода.

Как писала "Страна", неделю назад РФ начала массовое производство препарата.

Мы также сообщали, что в день прививки нежелательно употреблять спиртное.