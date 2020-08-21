Премьер-министр Беларуси Роман Головченко, комментируя выделение Евросоюзом 53 млн евро для помощи белорусскому народу, заявил, что это "как-то не очень щедро".

Он добавил, что в принципе не видит смысла комментировать это решение Еврокомиссии.

Говоря о призыве некоторых представителей оппозиции обустроить полноценную границу с Россией, Головченко отметил, что это обойдется примерно в миллиард долларов и займет до пяти лет.

Вместе с тем призыв выйти из ОДКБ, который во время предвыборной кампании звучал от кандидатов Анны Канопацкой, Андрея Дмитриева и Сергея Черечня, направлен на разрыв военно-политического сотрудничества с Россией.

Ранее сообщалось, что США призвали Беларусь принять предложение ОБСЕ о диалоге с оппозицией.

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